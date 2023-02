Foibe: Marinone (Pd Roma), solidarietà a consigliera Municipio X Weylam, gesto inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino del Partito democratico, Lorenzo Marinone, in una nota, dichiara: "Desidero esprimere piena solidarietà e sostegno alla consigliera del Municipio Roma X Margherita Welyam. Quanto andato in scena oggi nel corso di un evento commemorativo dell'Anpi per il Giorno del Ricordo e raccontato dagli organizzatori - afferma il consigliere capitolino - è inaudito. Atteggiamenti di violenza fisica e verbale che hanno visto protagonista un consigliere che simpatizza per Casapound, rivolti contro chi stava tenendo la conferenza e di cui è rimasta vittima anche Margherita. Voglio esprimere ferma condanna di quanto accaduto, piena solidarietà e vicinanza all'Anpi di Ostia e all'esponente di Sinistra civica ecologista che, coinvolto nel tafferuglio, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso", conclude Marinone. (Com)