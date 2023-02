Piemonte: il fotografo Siccardi, immagini fanno riflettere su tutti i conflitti compresi quelli contemporanei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mostra è un racconto fotografico degli oltre 1.400 giorni dell’assedio di Sarajevo. A distanza di 30 anni va ricordato cos’è stato questo assedio. Si può riflettere allo stesso tempo su tutti gli altri conflitti compresi quelli contemporanei. Lo ha affermato Paolo Siccardi, a margine della presentazione della sua esposizione sull'assedio di Sarajevo avvenuta oggi al Mastio della Cittadella di Torino. "La guerra è sempre un errore. In una guerra non c’è mai una parte buona e cattiva e non c’è mai una guerra meno brutta dell’altra. La guerra è sempre orribile: il problema è che non ci ricordiamo mai di quella precedente", ha concluso.(Rpi)