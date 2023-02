Pd: Calenda su segretario, Bonaccini ha molte più cose in comune con noi, nostri elettorati diversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Con Bonaccini il Terzo Polo avrebbe molte più cose in comune che con Shlein, e l'attuale presidente della Regione Emilia Romagna non limiterebbe le forze centriste nella crescita perché si tratta di due elettorati diversi. Lo ha spiegato Carlo Calenda, leader di Azione, parlando con la stampa a margine di un incontro elettorale a Cinisello Balsamo (Mi). A chi gli ha domandato se non teme che però Stefano Bonaccini possa limitare l'espansione del Terzo Polo a livello di consensi, Calenda ha affermato: "Ormai penso il nostro elettorato sia molto diverso di quello rimasto nel PD". "Purtroppo, perché non mi sono mai augurato la fine del Pd, lì dentro c'è una frattura insanabile. Puoi essere pro e contro i termovalorizzatori, rigassificatori, Reddito di cittadinanza, gli investimenti, ma non funziona così la vita perché non puoi governare. E siccome la politica non è un gioco di società, ma serve a determinare chi governa, se non sei in grado di governare non servi a niente", ha poi detto Calenda, aggiungendo anche che "il problema è che metà del Pd che vuole allearsi con noi e metà coi 5stelle". (Rem)