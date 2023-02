Foibe: Sce Roma, condanna violenza destra Municipio X, solidarietà a persone aggredite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanniamo la violenza agita stamane ai danni di alcuni attivisti di Sinistra civica ecologista nell'aula consiliare del Municipio Roma X a opera di esponenti della destra locale". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri capitolini del gruppo Sinistra civica ecologista, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli. "Esprimiamo la solidarietà - aggiungono - a tutto il gruppo Sce, alla maggioranza del Municipio e alla professoressa Mellace invitata per una conferenza storica, proposta e concordata nella commissione culturale del Municipio. Il dialogo democratico per la memoria non può vedere il perpetrarsi di alcun tipo di violenza squadrista", concludono Luparelli e Cicculli. (Com)