Foibe: Albano (Fd’I), Dpcm Meloni accende riflettori per onorare tragedia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere la mia commozione e il mio orgoglio per le iniziative del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, contenute nel Dpcm di questa sera, volte ad illuminare la facciata di Palazzo Chigi con il tricolore e la scritta ‘Io ricordo’ la sera del 10 febbraio e ad istituire il Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo”. Lo ha dichiarato Lucia Albano, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario all'Economia e finanze. “Da figlia di profugo giuliano, ritengo tali gesti necessari e doverosi per commemorare le vittime delle foibe e per onorare coloro che, al fine di conservare la cittadinanza italiana, furono costretti ad abbandonare la loro terra per ritrovarsi profughi in terra di Patria”, ha proseguito. “Ricordare tali fatti storici, così a lungo nascosti e negati, tanto da essere necessaria una legge per portarli alla luce, è un dovere civico ed un rammendo alla tela della verità storica", ha concluso. (Rin)