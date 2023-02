Lombardia 2023: Calenda, delega sanità come presidente è cavolata, Majorino non è tuttologo - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

19 luglio 2021

- Tenersi la delega alla sanità e al contempo essere presidenti della Regione, come ha affermato di voler fare il candidato del centrosinistra in Lombardia Pierfrancesco Majorino, "è una cavolata, perché non è un tuttologo quindi io fossi in Majorino prenderei un tecnico che si occupi di sanità". Lo ha affermato il leader di Azione Carlo Calenda a margine di un incontro elettorale a Cinisello Balsamo (Mi). (Video: Agenzia Nova) (Rem)