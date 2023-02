Lombardia 2023: Calenda, attrarre e spendere fondi europei sarà fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attrarre e riuscire a spendere fondi europei in Lombardia "sarà fondamentale, perché uno dei problemi è proprio che non si riescono a spendere. Tra l'altro essendo la Lombardia scesa in termini di indice di competitività ha più fondi europei, cosa non positiva come segnale. Però vanno spesi, e quel che cerchiamo di fare è di candidare persone competenti". Lo ha affermato Carlo Calenda, leader di Azione, parlando con la stampa a margine di un incontro elettorale a Cinisello Balsamo (Mi). "Mi rendo conto che magari è demodé – ha aggiunto -, ma se ricominciamo con Gallera e 5stelle dove andiamo? Come hanno governato Gallera e Fontana con il covid lo abbiamo visto, come hanno governato i 5stelle a Roma e in altri posti lo abbiamo visto. Volete votarli? Votateli, ma non vi lamentate poi di quel che accade". (Rem)