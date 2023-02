Lombardia 2023: Calenda, la maledizione del Pd è che preferisce sempre andare coi 5stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il PD preferisce sempre andare coi 5stelle, è la loro maledizione, anche dove i 5stelle non contano niente. E se i 5stelle fossero al governo della Lombardia chiuderebbero i termovalorizzatori, conte lo ha ribadito un'altra volta, non farebbero investimenti sulle infrastrutture, e avremmo una regione che si orienta verso la decrescita, che non è quello che serve alla regione". Lo ha affermato Carlo Calenda, leader di Azione, parlando con la stampa a margine di un incontro elettorale a Cinisello Balsamo (Mi). "Il voto per Majorino – ha aggiunto Calenda - è un voto pericoloso, e non lo dico per Majorino, che è molto di sinistra e abbiamo idee molto diverse, ma perché portarsi dietro i 5stelle vuol dire non riuscire a fare nulla, e nonostante questo i candidati del Pd corrono dai 5stelle come correranno dopo l'elezione del segretario dai 5stelle. È la morte del Pd". (Rem)