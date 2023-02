Lazio 2023: domani candidati chiudono campagna, ultime battute prima del silenzio elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano pochi giorni al momento della verità. Nel Lazio i tre principali candidati alla presidenza della Regione Lazio sono pronti alla chiusura della campagna elettorale, prima del voto del 12 e 13 febbraio. A poco più di 24 ore dal "silenzio elettorale" - scatterà sabato -, che precede le urne, il dibattito politico - tra Francesco Rocca per il centrodestra, Alessio D’Amato per il centrosinistra e Donatella Bianchi per il M5s - è frenetico, condito quotidianamente da confronti, anche a distanza, in cui volano affondi, stoccate e accese polemiche. Il confronto riguarda sempre i temi di maggiore interesse pubblico: ciclo dei rifiuti, trasporti, grandi infrastrutture, sanità, lavoro e transizione ecologica. Questioni spinose che hanno quasi sempre visto i tre candidati in contrapposizione. Intanto, fervono i preparativi per le ultime iniziative e comizi che si terranno nelle piazze della Capitale e principalmente in periferia. Gli aspiranti governatori preparano gli ultimi discorsi per tentare l'assalto finale, compattare il loro elettorato e convincere soprattutto gli indecisi. (segue) (Rer)