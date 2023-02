Lazio 2023: domani candidati chiudono campagna, ultime battute prima del silenzio elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’Amato, invece, si gioca le ultime carte nella roccaforte della sinistra alla Garbatella. Insieme alle candidate e ai candidati della coalizione, ai leader regionali e dei principali partiti che lo sostengono e a una rappresentanza della società civile, sul palco ci saranno anche l’ex governatore Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ma non solo, a tirare la volata finale di D'Amato ci sarà anche il leader del Terzo Polo Carlo Calenda, (ieri , invece, è toccato al leader di Italia Viva Matteo Renzi). Appuntamento, dunque, a piazza Sauli, Garbatella, alle 17 di venerdì 10 febbraio. Lo spoglio elettorale sarà seguito al Comitato di via Portonaccio, quartier generale del Pd. Diversa la scelta del M5s che preferisce chiudere la campagna elettorale per Donatella Bianchi al Cinema Aquila al Pigneto alle ore 18. A sostenerla, in questa ultima arringa, ci saranno anche il leader del M5s Giuseppe Conte, insieme all'ex ministro Sergio Costa, oltre ai vari consiglieri regionali e romani. Lo spoglio delle schede elettorali sarà seguito nella sede del movimento di via Campo Marzio a Roma. Domani, infine, prima dei comizi di chiusura, ci saranno gli ultimi due confronti tra i pretendenti alla carica di governatore. Poi si aspetterà solo il triplice fischio finale di questa campagna elettorale lampo, che decreterà il successore di Zingaretti. (segue) (Rer)