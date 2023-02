Egitto: ministro Petrolio, il lavoro di Eni e Chevron sta dando ottimi risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro svolto in Egitto dall’italiana Eni e dalla statunitense Chevron stanno dando ottimi risultati. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, in occasione dell’approvazione del budget della Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas) per l'anno fiscale che si estende da luglio 2023 a giugno 2024. Secondo quanto riferito dal dicastero egiziano, ammontano a 1,5 miliardi di dollari gli investimenti dei partner del Cairo e di società internazionali per la produzione e lo sviluppo di giacimenti di gas. Nel Mediterraneo, nove nuovi settori sono stati assegnati ad alcune importanti società di ricerca ed esplorazione, 14 nuovi pozzi di sviluppo sono stati aggiunti alla produzione e 13 pozzi esplorativi sono stati perforati nel Mediterraneo e nel Delta del Nilo da luglio a dicembre 2022, ha riferito il ministero parlando del lavoro svolto da Egas. Il piano per il prossimo anno fiscale prevede la perforazione di 16 pozzi esplorativi, la firma di dieci nuovi accordi a favore di Egas, la realizzazione di otto progetti di sviluppo, l'aggiunta di 31 pozzi di sviluppo e il completamento dell'espansione dell’utilizzo di gas naturale nel mercato locale, ha aggiunto.(Cae)