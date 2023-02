Casa: Foti (Fd'I), efficientamento energetico senza aiuti Ue è altra patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo divertiti le parole del presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico sull'efficientamento energetico degli edifici residenziali. A differenza dei radical chic che frequenta Bonaccini, chi vive i mercati rionali, e non quelli finanziari tanto cari alla sinistra, sa bene quanta fatica e quante rate di mutuo servano per l'acquisto di una casa. Ora, rendere gli immobili efficienti sotto il profilo energetico - in pochi anni e senza aiuti economici dall'Europa - significa solo aggiungere alla patrimoniale Imu, un'ulteriore patrimoniale imposta dall'Ue. Ci chiediamo se la sinistra preferisca tartassare le case solo perché gli immobili non si possono chiudere in qualche ricca valigia". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Com)