Libia: familiari sospettato attentato Lockerbie a “Nova”, respinte tutte accuse di tribunale Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex agente dell’intelligence libica Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988, provocando 270 vittime, ha respinto tutte e tre le accuse presentate dal Tribunale federale di Washington. Lo hanno riferito i familiari di Abu Agila Masoud ad “Agenzia Nova”, confermando che l’uomo si trova in una prigione in Virginia e che la prossima udienza è stata fissata per il 23 febbraio prossimo. Nel frattempo, i familiari stanno provando a raccogliere la somma di un milione di dollari per assumere un avvocato privato per gestire il caso. Secondo quanto riportato dal “The Washington Post”, l’ex agente 71enne ha presentato la propria dichiarazione alla corte federale di Washington, ieri, in seguito al suo "rapimento" a novembre nell’abitazione di famiglia a Tripoli e all'estradizione negli Usa, presumibilmente avvenuta il mese successivo. "In questo momento, vostro onore, presenteremo una dichiarazione di non colpevolezza", ha dichiarato Whitney Minter, un difensore d'ufficio. Le autorità statunitensi hanno affermato di aver chiesto la continuazione della detenzione di Masud in attesa del processo. L’uomo, riferisce “The Washington Post”, probabilmente dovrà affrontare due capi d'accusa, tra cui la distruzione di un aereo con conseguenti vittime, un reato punibile fino all'ergastolo. Secondo i pubblici ministeri statunitensi l'imputato ha lavorato per decenni come esperto di esplosivi per l’intelligence libica ed è stato incaricato da funzionari locali di preparare e cronometrare una valigia bomba da far esplodere quando il volo diretto negli Stati Uniti era a mezz'aria. Masud è stato accusato per la prima volta nel 2020 e successivamente incriminato nel dicembre 2022, prima di essere trasferito in custodia degli Stati Uniti. (Lit)