Italia-Regno Unito: visita delegazione britannica a Roma rafforza i rapporti bilaterali

- Italia e Regno Unito intendono rilanciare le relazioni bilaterali, in particolare nei settori della difesa e della sicurezza internazionale. Questo è il quadro che emerge dalla due giorni di visita a Roma dei ministri degli Esteri e della Difesa britannici, rispettivamente James Cleverly e Ben Wallace, dopo aver incontrato gli omologhi Antonio Tajani e Guido Crosetto. L’iniziativa diplomatica del tavolo 2+2 Esteri-Difesa, culminata nella riunione di stamattina a Villa Madama, arriva dopo un periodo di forte cooperazione tra i governi dei due Paesi. Molti sono i temi di comune interesse, dal Mediterraneo al sostegno all’Ucraina, fino al programma Gcap per un caccia di sesta generazione, sviluppato insieme al Giappone. Tajani ha parlato di “radici storiche” dei rapporti bilaterali, che si basano su un “ottimo clima di cooperazione” su numerosi dossier e crisi attuali, mentre per Crosetto l’intesa tra Italia e Regno Unito è sempre più importante nell’attuale scenario geostrategico. “I tempi che viviamo richiedono capacità di analisi che sappiano guardare ai prossimi decenni”, ha spiegato il ministro, che ha parlato anche di una cooperazione che guardi “al fronte Sud, all’Africa, al Mediterraneo allargato e all’Indo-Pacifico”, perché la “nostra sicurezza e quella dei nostri figli” non può essere limitata solo ai confini nazionali e all’Europa. (segue) (Res)