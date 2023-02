Italia-Regno Unito: visita delegazione britannica a Roma rafforza i rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia britannica, James Cleverly, ha evidenziato come “sui temi che ci riguardano, come l’Ucraina, il contrasto al terrorismo, l’immigrazione illegale, la sicurezza energetica, alimentare e delle terre rare”, Regno Unito e Italia hanno una visione comune. Wallace ha invece voluto celebrare la capacità del nostro Paese di “dire e fare”, attestando l’affidabilità e l’importanza delle autorità italiane. “Il mondo è un posto migliore grazie al soft e all’hard power dell’Italia”, ha aggiunto il ministro della Difesa, secondo cui questi elementi combinati rendono “formidabile” il nostro contributo. Wallace ha poi menzionato le numerose collaborazioni tra le industrie di Italia e Regno Unito in ambito militare e aerospaziale, un punto di riferimento per i futuri programmi congiunti, a partire dal Gcap. (segue) (Res)