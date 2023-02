Italia-Regno Unito: visita delegazione britannica a Roma rafforza i rapporti bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione già salda tra Roma e Londra può dunque arrivare a un livello superiore grazie al dialogo avviato dai due governi e rafforzato con la visita della delegazione britannica nella capitale. Oltre al 2+2 di Villa Madama, in questi giorni i ministri hanno avuto modo di confrontarsi anche in riunioni e dibattiti pubblici nel contesto del Forum di Pontignano, tradizionale appuntamento organizzato dall’ambasciata britannica in Italia. All’evento ospitato da Villa Wolkonski ha preso parte anche la ministra per le Imprese e il Commercio, Kemi Badenoch, che a sua volta ha messo in luce i rapporti commerciali tra i due Paesi e le opportunità future. Badenoch e Tajani hanno firmato proprio ieri una dichiarazione d'intenti sul Dialogo strategico per la promozione delle esportazioni e degli investimenti bilaterali, adattandosi al contesto post-Brexit. (Res)