Casa: Cattaneo (FI) su direttiva Ue, sì a logica incentivante, no a punitiva

- "Continuiamo ad essere molto prudenti e attenti rispetto a quello che si sta definendo in Europa sulla direttiva per le case green. L'obiettivo di un parco immobiliare energeticamente più efficiente e meno inquinante, che permetta anche agli italiani di risparmiare sulle bollette, è condiviso. Ma questo non può e non deve avvenire in base a una logica punitiva. Si deve andare verso modalità incentivanti che tengano conto delle caratteristiche di ciascuno stato membro. In Italia probabilmente ci vorrà più di tempo che in altri Paesi". Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, ospite a Sky Economia. "Il tema è rafforzare le detrazioni fiscali per l'edilizia, stabilendo un intervento orientato all'obiettivo che l'Europa ci indica. Un intervento che deve avere una caratteristica: la sostenibilità per lo Stato e per le imprese", ha concluso il parlamentare.(Rin)