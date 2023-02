Ucraina: “Cnn”, Iran ha modificato droni forniti alla Russia per massimizzare danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane avrebbero apportato una serie di modifiche ai droni d’assalto forniti alla Russia, nel quadro della guerra in Ucraina, per massimizzare i danni inflitti dai missili. Stando ad un rapporto preparato dall’organizzazione investigativa britannica Conflict Armament Research (Car), condiviso in esclusiva con l’emittente “Cnn”, le informazioni sarebbero state confermate da un esame effettuato sui resti di una testata inesplosa sparata da un drone Shahed-131 iraniano nella regione di Odessa, lo scorso ottobre. Il documento spiega che alle testate sono stati aggiunti numerosi strati di frammenti metallici, che al momento dell’impatto si disperdono all’interno di un’area molto estesa, massimizzando i danni alle strutture circostanti. (Was)