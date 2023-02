Imprese: Ricchiuti (Fd'I), faremo piattaforma per sostenere chi crea lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho preso parte, presso la sala Tatarella della Camera dei deputati, al convegno tecnico di confronto con nove categorie produttive che compongono l'associazione 'Popolo produttivo' assieme ad una delegazione di Fratelli d'Italia. Il mondo produttivo è stato per troppo tempo non solo 'dimenticato', ma spesso osteggiato nell'ultimo decennio. È nostra intenzione creare una piattaforma d'intervento per sostenere chi crea occupazione e chi rischia, quotidianamente, in proprio, e questo è solo il primo di una serie di incontri che terremo durante la legislatura. Fratelli d'Italia è al fianco delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie che sono l'ossatura principale della nostra economia. Nel mio intervento ho anticipato alcune delle misure che troveranno spazio nella prossima delega fiscale, quale la graduale abolizione per le Pmi degli Isa (ex studi di settore), dell'Irap e di una modifica sostanziale dell'attuale regime sanzionatorio che vede in chi non riesce a pagare un evasore da affondare e non un imprenditore in difficoltà che va aiutato e non taglieggiato". Lo dichiara in una nota Lino Ricchiuti, viceresponsabile nazionale Mondi e Attività produttive di Fratelli d'Italia. (Com)