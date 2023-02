Milleproroghe: Romeo (Lega), nostre misure per impiegare personale sanitario a disposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione di un emendamento Lega al dl Milleproroghe “abbiamo portato avanti misure fondamentali per contrastare l'emergenza legata alla carenza del personale sanitario”. Lo ha dichiarato il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a palazzo Madama. “Diamo la possibilità a infermieri e altri professionisti sanitari di poter svolgere la libera professione fino al 31 dicembre, raddoppiando il monte ore complessivo settimanale; proroghiamo le misure che prevedono l'impiego immediato del personale sanitario in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali; prevista anche la proroga delle norme per l'assunzione degli idonei alle graduatorie relative ai concorsi per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario”, ha spiegato Romeo. “L'obiettivo – ha concluso – è impiegare nell'immediato il personale sanitario a disposizione, attraverso misure che, sommate ai nostri interventi sulla riduzione delle liste d'attesa, potranno aiutare a recuperare i ritardi del Ssn nelle cure delle patologie no Covid". (Rin)