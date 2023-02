Lombardia 2023: Fontana, ho telefonato a presidente Calabria Occhiuto per scusarmi perché mi sentivo io in imbarazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho dovuto telefonare al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per scusarmi perché mi sentivo io in imbarazzo. Noi apprezziamo i calabresi e tutta la gente venuta in Lombardia, che ha contribuito a fare grande questa regione, quindi, sinceramente, ho pensato giusto di chiedere scusa a tutti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i giornalisti a margine dell'evento "La locomotiva d'Italia" in corso al palazzo delle Stelline di Milano commentando l'affermazione di ieri del suo competitor Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della regione per il centrosinistra e M5S. (Rem)