Scuola: Bucalo (Fd'I), emendamento per i lavoratori fragili

- Con la presentazione da parte dei relatori dell'emendamento 9.500, "questo governo ancora una volta dimostra serietà e sensibilità ai bisogni dei suoi cittadini intervenendo su un tema estremamente delicato che riguarda i lavoratori fragili. Nello specifico l'emendamento prevede la necessità di stanziare nuove risorse, anche per il secondo trimestre 2023, per la sostituzione del personale scolastico che svolge l'attività lavorativa in modalità agile, nonché l'inclusione nella platea dei beneficiari del lavoro agile anche dei soggetti fragili affetti da patologie particolarmente gravi, anche se non vaccinati". Lo dichiara in una nota la senatrice Ella Bucalo, di Fratelli d'Italia, membro della commissione Cultura di palazzo Madama e responsabile Scuola di Fd'I. (Com)