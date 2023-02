Trasporto aereo: traffico negli aeroporti di Abu Dhabi triplicato nel 2022, quasi 16 milioni di passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico passeggeri nei cinque aeroporti di Abu Dhabi ha superato le previsioni annuali ed è triplicato nel 2022 rispetto all'anno precedente. Un totale di 15,9 milioni di passeggeri ha utilizzato gli aeroporti di Abu Dhabi International, Al Ain International, Al Bateen Executive, Delma Island e Sir Bani Yas Island, con un aumento del 202 per cento rispetto ai 5,26 milioni di passeggeri nel 2021, ha annunciato la Abu Dhabi Airports in una nota. I dati mostrano "il vasto potenziale dell'emirato come destinazione attrattiva da visitare, e dove vivere e lavorare", ha affermato Jamal al Dhaheri, amministratore delegato degli aeroporti di Abu Dhabi. Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del 157,4 per cento su base annua del traffico passeggeri nel 2022, secondo l'Associazione internazionale per il trasporto aereo (Iata). (Res)