Nicaragua: Blinken su rilascio prigionieri, passo in avanti importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente il rilascio di 222 prigionieri politici da parte delle autorità del Nicaragua. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Il rilascio di queste persone, tra le quali c’è anche un cittadino statunitense, rappresenta un passo in avanti importante nel contrasto agli abusi dei diritti umani nel Paese, e un segnale di apertura per ampliare il dialogo tra Stati Uniti e Nicaragua nel prossimo futuro”, ha detto. (Was)