Lazio 2023: da Bellone (Psi) lettera aperta a D'Amato, serve legge su partecipazione

- "La nuova giunta per poter operare con forza e autorevolezza avrà bisogno di 'trasparenza' e 'partecipazione' in modo da agire con il rispetto ed il sostegno popolare" – è quanto si legge in una lettera aperta inviata dalla candidata del Partito socialista italiano alle elezioni regionali del Lazio, Cinzia Bellone e indirizzata al candidato Presidente Alessio D'Amato. Nella lettera Bellone si definisce "esponente di quella che viene chiamata società civile, docente dell'Università Guglielmo Marconi ed urbanista come professione". Nell'elencare le ragioni che hanno spinto la scelta di candidarsi nella lista Psi. "per la sua tradizione democratica e riformista che si è esplicitata nel campo dell'urbanistica con personalità come Luigi Piccinato", Bellone osserva che "manca tuttora nella Regione Lazio una legge sulla 'partecipazione' dei cittadini nelle scelte in materia di territorio. Il nostro territorio, quello della Regione Lazio, è quanto di più importante e al tempo stesso delicato nel quadro nazionale. E' il presupposto – continua - di una buona qualità della vita delle cittadine e dei cittadini. La 'partecipazione' significa trasparenza e controllo e la nostra coalizione dovrà assicurarla. Come già detto manca nel Lazio una Legge Quadro per la partecipazione sulle scelte urbanistiche. Se sarò eletta consigliere regionale – conclude Bellone - me ne farò portatrice e Le chiedo già da ora l'impegno a sostenerla". (Com)