Infrastrutture: Lega, Mit al lavoro per ridurre cantieri su A14

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Ringraziamo il ministro Matteo Salvini che, ascoltando le istanze del territorio, si sta adoperando al Mit per ridurre la pressione dei cantieri sulla A14 tra le Marche e l'Abruzzo. L'impatto dei lavori su questo tratto, infatti, rappresenta un problema annoso, che da troppo tempo compromette gli spostamenti dei cittadini abruzzesi. Differire gli interventi e farli svolgere nelle ore notturne darà un significativo contributo alla mobilità regionale". Lo dichiarano in una nota il deputato della Lega, Alberto Bagnai, e il sottosegretario, Luigi D'Eramo. (Com)