Arabia Saudita: indice produzione industriale a dicembre 2022 aumenta del 7,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di produzione industriale dell’Arabia Saudita è aumentato del 7,3 per cento su base annua nel mese di dicembre 2022. Lo ha reso noto l’Autorità generale per le statistiche (Gastat), citata dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo cui l’aumento è stato trainato principalmente dall'elevata produzione nelle attività minerarie, estrattive e manifatturiere. Gastat ha rilevato che l'attività mineraria ed estrattiva è cresciuta del 4,1 per cento nel dicembre 2022, rispetto allo stesso mese del 2021. Parallelamente, le attività manifatturiere sono aumentate del 18,5 per cento su base annua a dicembre, mentre le forniture di gas ed elettricità sono diminuite del 6,5 per cento, spiega Gastat. In generale, afferma l’Autorità, per tutto il 2022 nel Regno sono stati registrati tassi di crescita positivi in termini di produzione industriale. (Res)