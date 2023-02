Difesa: Perego incontra i delegati del Cocer, "favorire le migliori condizioni lavorative al personale militare per sentirsi sempre risorse fondamentali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Oggi, presso la Sala Diaz dello Stato maggiore Difesa, il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha incontrato i delegati Cocer interforze della Difesa e il loro presidente, il generale Giancarlo Trotta della Guardia di Finanza. "La professionalità e la dedizione del personale del comparto Difesa che voi rappresentate – ha affermato nell'indirizzo di saluto Perego - sono un valore aggiunto, nell'esclusivo interesse del capitale umano delle Forze armate, il personale militare, che ha come unico privilegio, oggi, quello di servire il Paese e renderlo più sicuro". Il presidente del Cocer ha poi illustrato al sottosegretario, dando la parola ad ogni delegato di forza armata, i temi sui quali si concentra la loro attenzione come organo di rappresentanza, toccando vari punti, in particolare gli aspetti previdenziali e quelli relativi ai compensi per il lavoro straordinario. "E' interesse di tutti noi - ha concluso il Sottosegretario al termine dei singoli interventi dei delegati - favorire le migliori condizioni lavorative al personale militare per sentirsi sempre risorse fondamentali per il Sistema Paese". "Uomini e donne in divisa - ha aggiunto - devono però toccare con mano i fatti, devono vedere il miglioramento e devono sempre essere ascoltati e tutelati. Vi ho ascoltato, questo governo punta sulla qualità e sui fatti, senza false promesse, ma con dati oggettivi che devono tendere al risultato strategico auspicato. Stiamo già lavorando, come una squadra, per trovare le soluzioni migliori, nei tempi giusti e nell'interesse delle nostre Forze armate", conclude la nota dell'ufficio stampa Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente. (Com)