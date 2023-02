Casa: M5s, da destre autolesionismo, direttiva Ue opportunità storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le reazioni scomposte di molti esponenti del governo Meloni e di tutta la maggioranza dinanzi all'approvazione all'Europarlamento della direttiva Ue sull'efficientamento energetico degli edifici è francamente desolante. Il percorso intrapreso oggi da Bruxelles rappresenta un'opportunità epocale di sviluppo, di vera transizione ecologica e di impulso per nuovi posti di lavoro. E il M5s non può che essere orgoglioso di aver acceso 'la miccia' tre anni fa, quando venne alla luce il superbonus 110 per cento". Lo affermano in una nota i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Ambiente e Attività produttive di Camera e Senato. "Quell'agevolazione che l'attuale compagine di governo ha voluto stoppare in modo repentino, confusionario e masochistico - continuano gli esponenti pentastellati -. I sovranisti che si battevano il petto in campagna elettorale si sono trasformati in paladini conclamati dell'austerità, e la giornata di oggi ce lo conferma. Invece di accogliere con giubilo gli obiettivi fissati dal Parlamento europeo, e di avviare subito i lavori per un organico piano industriale sulla casa, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sparano a palle incatenate contro una direttiva che oltretutto prevede step diversi per i vari tipi di edificio, insieme a una serie di deroghe per i singoli paesi. Un autolesionismo lampante, che sorprende soprattutto alla luce del fatto che il ministro dell'Energia, Pichetto Fratin, diede il via libera tre mesi fa insieme ai suoi omologhi Ue al lavoro su questo testo. Che questa maggioranza avesse forme acute di orticaria di fronte a tutto ciò che riguarda l'ecologismo era noto a tutti. Con le uscite odierne però si manifesta anche un preoccupante approccio anti-impresa, che rischia di avere ripercussioni nefaste sulla crescita del nostro paese per i prossimi cinque anni. E pensare che tre mesi fa gridavano ai quattro venti che sbloccare i crediti fiscali incagliati delle imprese era la priorità: che dire, tra promesse di Pulcinella, divisioni e retromarce, il governo Meloni è un centrifugato di inconcludenza". (Com)