Sanremo: Russo (Fd’I), doveroso ricordo Foibe

- "È doveroso che domani a Sanremo venga dedicato un momento a una tragedia che colpì centinaia di migliaia di nostri connazionali e che ancora oggi scuote le coscienze di ogni italiano. Condivido dunque la proposta del ministro Sangiuliano affinché domani, in occasione del Giorno del Ricordo, venga celebrato il lutto nazionale delle Foibe e dell'esodo di 350mila italiani da Fiume, Istria e Dalmazia". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo, che ha tuttavia criticato il Festival per essere “diventato negli anni un palcoscenico per diffondere messaggi politici e sociali di ogni tipo”. “Sono sicuro – ha sottolineato a proposito della celebrazione del lutto delle Foibe – che il servizio pubblico non mancherà questa occasione". (Rin)