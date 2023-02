Ucraina: Bonelli (Avs), Meloni a furia di attaccare Ue prende sberle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni "e i suoi partiti in questi giorni hanno sistematicamente attaccato l'Europa con parole pesanti: dalla direttiva green sulla casa - definita come un'aggressione all'Italia - alla proroga sulle concessioni balneari che sbeffeggia l'Europa e le sue direttive, per arrivare alla politica estera. E non sarà passata inosservata ai governi europei l'inaffidabilità di membri del governo italiano ed esponenti del partito della Meloni che divulgano notizie riservate, sarà anche questo un motivo per cui Meloni non è stata invitata dai leader europei all'incontro con Zelensky? Giorgia Meloni e il suo sovranismo faranno pagare un duro prezzo all'Italia, a furia di attaccare l'Europa ha preso sberle e portato l'Italia all'isolamento". Lo afferma, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra.(Com)