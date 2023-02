Ischia: Zinzi (Lega), in arrivo ulteriori aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo stanziamento di altri 54 milioni di euro per gli interventi calamitosi nell'isola di Ischia, il governo di centrodestra ha dato ancora una volta dimostrazione di attenzione e concretezza. Lo ha dichiarato il deputato e capogruppo Lega in commissione Ambiente, Gianpiero Zinzi. “Un impegno nei confronti degli abitanti dell'isola che abbiamo assicurato più volte in sede di approvazione del Dl Ischia e che non si esaurirà neanche con questo importante provvedimento", ha aggiunto. (Rin)