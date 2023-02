Usa-Giappone: a Tokyo prima riunione del dialogo strategico sulla democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Tokyo la riunione inaugurale del Dialogo strategico Usa-Giappone sulla resilienza della democrazia. Lo riferisce una nota. L’incontro è stato presieduto dal sottosegretario di Stato Usa per la sicurezza, la democrazia e i diritti umani, Uzra Zeya, e dal viceministro degli Esteri giapponese, Keiichi Ichikawa. Durante i colloqui, è stata dedicata particolare attenzione alla promozione dei diritti umani a livello globale e alla necessità di garantire la stabilità della regione indopacifica. I presenti hanno concordato sulla necessità di rafforzare la cooperazione nell’ambito delle principali organizzazioni multilaterali, come il G7 e le Nazioni Unite. (Was)