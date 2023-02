Cultura: l'amore ai tempi della Repubblica, itinerari romani per un fine settimana tra Garibaldi e San Valentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doppia ricorrenza in questo fine settimana nella Capitale. Da un lato, oggi, si celebra la proclamazione della Repubblica il 9 febbraio del 1849 da parte di un'assemblea eletta a suffragio universale, successivamente guidata dal triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini. Dall'altro lato il 14 febbraio ricorre l'attesa festa di San Valentino. Per le due occasioni i musei romani si sono preparati con un ricco programma di eventi a partire dal fine settimana. Per chi vuole scoprire o riscoprire la storia della proclamazione della Repubblica, il fine settimana d'impero è da trascorrere al Mausoleo Ossario Garibaldino e al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina che hanno onorato oggi la ricorrenza con commemorazioni, visite guidate e aperture straordinarie. Tra venerdì e domenica gli spazi sono aperti dalle 9:30 alle 16:30. (segue) (Rer)