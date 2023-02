Cultura: l'amore ai tempi della Repubblica, itinerari romani per un fine settimana tra Garibaldi e San Valentino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le iniziative del 14 febbraio, che si aggiungono a quelle in corso, sono gratuite per residenti e turisti. Si inizia alle 11:00, al Museo della Repubblica Romana con la mostra "Garibaldi e Anita, 1849: un amore ai tempi della Repubblica": un incontro romantico, una passione vivida, una vita avventurosa affrontata con intensità nelle terre d'oltre oceano, e poi gli ideali di libertà e autodeterminazione da condividere anche a costo di straordinari pericoli e privazioni: due cuori nella tempesta della rivoluzione romana del 1849. “Pensami, scrivimi due volte al giorno…” è invece l'appuntamento, alle 16:30 al Museo Napoleonico, per scoprire un Napoleone passionale, innamorato e geloso che scrive sorprendenti parole alla sua Joséphine. E per chi s'interroga sulla dicotomia amore-morte, alle 14:30 al Cimitero monumentale del Verano, c'è "Forte come la morte: amori, passioni, affetti nelle sepolture del Verano", un percorso sul mondo degli affetti della società romana fra la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del XX, e della coeva temperie artistica, attraverso alcune delle sepolture monumentali più significative del Verano e le storie che raccontano. (segue) (Rer)