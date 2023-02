Cultura: l'amore ai tempi della Repubblica, itinerari romani per un fine settimana tra Garibaldi e San Valentino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Roma cortigiana è protagonista dell'itinerario "L’amore mercenario in Campomarzio": la partenza è alle 10 da via di Ripetta davanti alla chiesa di San Rocco. Il percorso si snoderà tra testimonianze letterarie e ricostruzioni storiche per svelare gli amori venali e il cuore profano della sacra urbe. Per i più giovani, invece, sono due le tappe consigliate: dalle 10, con partenza dalla fermata Garbatella della Metro B, è in programma "Itinerari Urbani: un percorso nella Street art a Garbatella". a viale Tor di Quinto, invece, alle 15 c'è "Ponte Milvio tra battaglie e promesse d’amore": il ponte è diventato luogo di promesse d’amore affidate a lucchetti e messaggi che creano nuovi e insidiosi problemi di conservazione. L'iniziativa propone un percorso tra epigrafi, elementi decorativi, stampe e disegni che ne documentano le vicende dalle origini ad oggi. (segue) (Rer)