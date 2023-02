Cultura: l'amore ai tempi della Repubblica, itinerari romani per un fine settimana tra Garibaldi e San Valentino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per chi sull'amore vuol riderci, oltre che rifletterci, sono due gli appuntamenti da non perdere. Uno è "Zitelle e malmaritate nel Rione Pigna": si partirà alle 15:30 da piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino, per un itinerario nel Rione Pigna, tra la Confraternita delle convertite di Santa Marta e la chiesa di Santa Maria sopra Minerva, per conoscere la sorte delle malmaritate e quella delle zitelle che ogni 25 marzo, per secoli, hanno sfilato in processione per ottenere una dote. L'altro è alle 17:00, aperto ai ragazzi dai 12 anni in su, al Museo di Zoologia: una visita alle sale di “Amori bestiali” introdurrà i visitatori nel regno animale, tra danze, combattimenti e particolari metodi di riproduzione, per scoprire le curiose strategie messe in campo dalle specie animali per trovare il partner giusto. Infine, per chi ama l'arte, a Palazzo Braschi dalle 16:00 c'è la mostra "Il tocco di Amore. I molteplici linguaggi dell'arte", dove è in esposizione la Psiche di Tenerani con possibilità di esplorazione tattile del busto in marmo di Vittoria Caldoni. Al Museo Carlo Bilotti, invece, ci sono le videoinstallazioni del progetto artistico "Suggestioni d'amore". (Rer)