- Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha avuto un colloquio bilaterale con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Bruxelles, dove si trova in occasione del Consiglio europeo straordinario. Lo ha reso noto Morawiecki in un messaggio su Twitter in cui ha ringraziato Zelensky per l’incontro e ha parlato di “alleati e amici”. (Beb)