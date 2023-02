Ue: Metsola, acceleriamo investimenti, rafforziamo tassa su extraprofitti aziende energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario accelerare gli investimenti in Europa, per riportare l'economia comunitaria su un percorso di crescita stabile e per rendere l'Europa ancora più competitiva. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, parlando ai leader dei 27 Stati Ue al Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. "Non abbiamo bisogno di reinventare la ruota: i finanziamenti del Next Generation Eu sono ancora pronti e disponibili, insieme a una revisione del Quadro finanziario pluriennale, che ci consentirà di ridistribuire i fondi in tranche che erano meno prioritarie quando le stavamo negoziando", ha detto. "Proprio la scorsa settimana, è stato reso noto che le imprese del settore energetico e dell'elettricità hanno realizzato profitti da record nel 2022. È giunto anche il momento di rafforzare l'impegno per una tassa sugli extraprofitti. In un momento in cui i cittadini e le imprese hanno bisogno di sostegno, mi sembra chiaro che sono ancora troppi quelli che cadono nel dimenticatoio", ha concluso Metsola, chiedendo di aumentare l'efficienza della tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche. (Beb)