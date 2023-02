Ue: colloquio Urso-Le Maire, errato dividerla, serve risposta comune a Ira americano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha oggi sentito il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire. Al collega transalpino, che aveva richiesto il contatto per spiegare i risultati della sua missione a Washington, Urso ha risposto in modo franco e diretto che la risposta dell’Europa all’Ira americano non può che essere "comune" secondo i principi di coesione e solidarietà. "L’invio di segnali diversi rischia di ingenerare false aspettative oltreoceano - ha aggiunto Urso - e di spaccare il fronte interno all’Ue ritardando il processo decisionale". Entrambi hanno poi convenuto sulla necessità di dare risposte adeguate a supporto del tessuto industriale europeo che, altrimenti, rischia di essere fortemente penalizzato dalle misure "protezionistiche" americane. Nel colloquio, i due ministri hanno inoltre convenuto di incontrarsi a breve a Roma per approfondire le rispettive posizioni alla luce anche degli esiti del Consiglio Ue in corso di svolgimento a Bruxelles. (segue) (Rin)