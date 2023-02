Agroalimentare: Acampora (Camera commercio Frosinone-Latina), patto tra sistema camerale e filiera mercati per crescita Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi, dalla Fruit Logistica di Berlino, una delle più importanti fiere internazionali del settore agroalimentare, è partito un nuovo ‘patto’ che vedrà lavorare in sinergia il Sistema delle Camere di Commercio e la filiera dei mercati per la valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy di quello che è un settore trainante per l’economia del Paese”. Lo ha dichiarato il presidente di Si Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, parlando a margine di due giorni ricchi di incontri e confronti nel Padiglione Italia, portando i saluti del presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “In questo momento storico, caratterizzato dal doppio shock della pandemia e del conflitto russo-ucraino – ha proseguito –, il compito del Sistema camerale è quello di essere vicino ai mercati e ad una filiera che rappresenta non solo un’eccellenza in termini di qualità, di prestigio e di italianità nel mondo ma soprattutto un valore economico indescrivibile su cui occorre puntare”. “Il sistema delle Camere di Commercio, con tutti i suoi strumenti – ha aggiunto –, dovrà dunque essere al fianco di quello che è un mercato in grande evoluzione cogliendo i molteplici aspetti che lo rendono a tutti gli effetti un driver per la crescita economica del Paese”. (segue) (Com)