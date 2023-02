Lombardia 2023: Capelli (Pd), con Majorino siamo in prima linea a difesa dei diritti Lgbt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La biografia di Pierfrancesco Majorino parla chiaro. Con lui assessore ai servizi sociali il Comune di Milano ha, come suo primo provvedimento, dato il patrocinio al Pride e poi ha dato vita alle Case Arcobaleno. A Milano, in Italia e in Europa ci siamo sempre battuti in prima linea a difesa dei diritti Lgbt+". Lo sottolinea in una nota Alessandro Capelli, vicesegretario del Pd milanese e coordinatore della campagna per Majorino Presidente. "Il nostro programma di governo per la Lombardia - evidenzia - contiene tante proposte concrete avanzate dal mondo Lgbt+ come l’emanazione di una legge regionale contro l’omolesbobitransfobia per contrastare le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’ identità di genere, l’Istituzione di un Osservatorio regionale per prevenire e contrastare i fenomeni discriminatori e per diffondere una cultura della non discriminazione, dell’inclusione sociale e della valorizzazione delle differenze. E ancora un grande piano antidiscriminazione che sarà lo strumento di riferimento per lo sviluppo di azioni e strategie di intervento in materia di discriminazioni. Il programma per la guida di Regione Lombardia contiene molte altre proposte ma vogliamo ricordare la volontà di istituire un delegato della Giunta per la promozione dei diritti civili. Cose concrete che vogliamo realizzare nell’immediato. Questa campagna così ridotta nei tempi a causa delle scelte di Fontana ha compresso i tempi e non è stato sempre possibile trovare ulteriori momenti per affrontare alcune importanti tematiche, come quelle sui diritti civili”. (Com)