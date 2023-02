Roma: due accoltellamenti in zona Termini in 45 giorni, l'area sarà sorvegliata speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stazione Termini, e in particolare l’area antistante e che circonda lo scalo ferroviario, resta un nervo scoperto della sicurezza di Roma. Nonostante l'innalzamento del numero dei controlli, le aggressioni e gli accoltellamenti in prossimità della più importante “porta di ingresso” della Capitale restano di drammatica attualità. Tra i numerosi disperati, che mischiandosi ai migliaia di turisti e pendolari in arrivo o in partenza trovano riparo tra gli ingressi delle stazioni metropolitane, in via Giolitti o negli angoli di Piazza dei Cinquecento, ce ne sono molti che vivono di espedienti come i tre uomini nordafricani che, domenica sera, per appena 20 euro e un cellulare, non hanno esitato ad accoltellare Arturo Luca Battisti, arrivato a Roma per lavoro da Milano. (segue) (Rer)