Roma: due accoltellamenti in zona Termini in 45 giorni, l'area sarà sorvegliata speciale (2)

- Il 46enne, secondo quanto ricostruito dalla questura, ha ricevuto due coltellate che gli hanno provocato ferite gravissime per le quali è ricoverato in prognosi riservata all’Umberto I. Battisti è ancora in pericolo di vita, tanto che i tre uomini fermati poche ore dopo, grazie alle immagini registrate dalle telecamere della zona, dovranno rispondere di tentato omicidio. “Una risposta immediata delle forze dell’ordine che grazie alla conoscenza del contesto hanno prontamente assicurato alla giustizia gli aggressori dell’uomo”, ha detto il prefetto di Roma Bruno Frattasi complimentandosi per l’arresto. Complimenti arrivati anche dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. (segue) (Rer)