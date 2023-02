Roma: due accoltellamenti in zona Termini in 45 giorni, l'area sarà sorvegliata speciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma gli arresti non garantiscono la prevenzione e lo dimostra quello di Aleksander Mateusz Chomiak, il giovane di 24 anni che il 31 dicembre scorso ha accoltellato una turista israeliana proprio all’interno della stazione. Anche in quel caso l’arresto è avvenuto alcuni giorni dopo a Milano. Anche lui era un senza tetto che bivaccava nei pressi di piazzale dei Cinquecento. Il processo per tentato omicidio a suo carico inizierà il 4 aprile dato che la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto per il polacco il giudizio immediato. Il tribunale stabilirà, in entrambi i casi, se condannare o meno gli accoltellatori, ma la sicurezza della zona Termini è argomento che va affrontato nell’immediato in termini anche, e forse soprattutto, di prevenzione. Ecco perché in prefettura a Roma continuano le riunioni dei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Anche quello previsto domani servirà a cercare una soluzione efficace. (segue) (Rer)