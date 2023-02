Roma: due accoltellamenti in zona Termini in 45 giorni, l'area sarà sorvegliata speciale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- A sottolineare questa necessità è stato oggi anche il ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante la presentazione dell'indagine sulla percezione della sicurezza sui treni e nelle stazioni italiane, che si è svolta proprio alla stazione Termini. In via Giolitti, "dove è avvenuto l'accoltellamento a Roma, l'altra sera, c'è poca luce e la frequentazione non è oxfordiana" ha detto Salvini rilanciando la necessità della riforma della polizia locale. Tutto questo per quanto riguarda l’esterno della stazione, per quanto riguarda l’interno, invece, Trenitalia si è impegnata ad aumentare i sistemi di video sorveglianza sui treni regionali, ad utilizzare vagoni aperti ed anche a effettuare operazioni di filtraggio ai tornelli nelle stazioni. "Con il progetto Fs Security parliamo dell'assunzione di mille persone in più, sui treni e nelle stazioni, proprio oggi siamo partiti con i bandi", ha detto l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. "Che cosa stiamo facendo sui treni? Parlando dei regionali, dove la sicurezza ha bisogno di salire, tutti i treni sono open cube, aperti e con sistemi di video sorveglianza, come le metropolitane moderne", ha concluso. (Rer)