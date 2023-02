Lazio 2023: Conte, no a voto disgiunto, sono espedienti da prima Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna possibilità di voto disgiunto, “i cittadini vogliono coerenza e chiarezza, non questi espedienti da prima Repubblica”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a Frosinone, con la candidata alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi. “Siamo in dirittura d’arrivo – ha spiegato - il nostro è un progetto, serio, concreto. Non c’è possibilità di un voto disgiunto, perché il nostro elettorato e i cittadini tutti credo vogliano votare programmi chiari e coerenti con interpreti, e quindi candidati presidenti, conseguenti. Per noi non vedo assolutamente la possibilità di voti disgiunti. Questi sono espedienti della vecchia politica, i cittadini vogliono coerenza, chiarezza, non espedienti da prima Repubblica”, ha concluso Conte.(Rer)