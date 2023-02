Lazio 2023: Conte, non abbiamo accettato accozzaglia con programma generico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le elezioni regionali del Lazio “potevamo partecipare a un’accozzaglia con un programma assolutamente indeterminato, generico, pur di fare questo cartello elettorale, ma noi non l’abbiamo accettato”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a Frosinone. Sul possibile risultato alle elezioni regionali “io sono molto umile di fronte ai cittadini, i cittadini devono scegliere, quindi non ho la palla di vetro – ha spiegato Conte -. Non sono uno di quei politici che dice che saremo primi, sbancheremo o vinceremo con sicurezza. Dico solo che abbiamo un progetto serio, e inizio a constatare che i cittadini sono stanchi di promesse, vogliono garanzia che ci sia rispetto degli impegni presi. E noi questo lo abbiamo garantito. Potevamo partecipare a un’accozzaglia, con un programma assolutamente indeterminato, generico, pur di fare questo cartello elettorale, ma noi non l’abbiamo accettato. Per noi il problema non è soltanto presentare un manifesto elettorale, ma governare il giorno dopo per raggiungere gli obiettivi che abbiamo anticipato, ed è questo che apprezzano i cittadini. Per questo siamo fiduciosi”, ha concluso Conte.(Rer)