Milleproroghe: Lega, in arrivo per Lampedusa 2,5 milioni di euro

23 luglio 2021

- Lampedusa avrà un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro, in considerazione degli sbarchi di immigrati. È il frutto di un emendamento al decreto Milleproroghe, fortemente voluto dalla Lega, che conferma la grande attenzione per l’isola da parte di Matteo Salvini. Lo riferisce, in una nota, la Lega. (Com)