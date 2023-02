Cultura: ministero, pubblicato bando 12ma edizione Italian Council

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con uno stanziamento di 2 milioni di euro, prende il via la dodicesima edizione dell'Italian Council, il programma di supporto e promozione dell'arte contemporanea italiana nel mondo, promosso dalla direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura. Gli obiettivi principali del bando – riferisce una nota – sono volti alla promozione delle ricerche, delle pratiche e delle produzioni artistiche italiane a livello internazionale, alla costruzione di reti internazionali e allo sviluppo delle carriere di artisti, curatori e critici a contatto con le migliori realtà del mondo. "Italian Council si conferma lo strumento pubblico più importante di sostegno all'arte contemporanea italiana, fondamentale nella diffusione e conoscenza delle pratiche artistiche, critiche e curatoriali dei nostri talenti all'estero. Lo scopo principale che il nuovo bando si pone è quello di allargare il più possibile la platea dei progetti sostenuti ed esportabili in giro per il mondo. Grazie a questo piano di finanziamenti mirati, l'Italia sta guadagnando sempre più un ruolo di prestigio e credibilità nel contesto artistico internazionale, soprattutto per l'alta qualità dei progetti sinora sostenuti e per la grande capacità di artisti, curatori e critici italiani di saper costruire discorsi di assoluta attualità e urgenza rispetto al mondo in cui viviamo", ha detto il direttore generale Creatività contemporanea del ministero, Onofrio Cutaia. (segue) (Com)